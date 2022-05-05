بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. ما سر التضخم الذي يضرب العالم “فيديوجراف”

رفع سعر الفائدة وتأثير ذلك على سعر الدولار مقابل الجنيه .. هذا ما يشغل بال المصريين حاليًا بعد موجة الغلاء الماضية، وقال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن التضخم الذي يشهده العالم الآن له 4 أسباب لا تخرج عنها.

سعر الدولار أمام الجنيه

عن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" أوضح "باغة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن السبب الأول في التضخم الذي يشهده العالم حاليًا هو تسارع الطلب على السلع دون أن يكون موازيا لتسارع في العرض خاصة بعد فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك تكالبًا في الأسواق على السلع والخدمات دون أن يكون هناك عرض كاف من السلع.

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