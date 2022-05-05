9 ملايين جنيه.. ضبط مدير خزنة بأحد البنوك للاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، من ضبط ٣ أشخاص متهمين في واقعتين مختلفتين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم قرابة الـ ٩ ملايين جنيه وعملات أجنبية وأخري أموال مقلدة، وأمر اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

المتهم الأول

المتهمين

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، معلومات وتحريات مؤكدة بقيام مدير خزانة بأحد البنوك – مقيم بمدينة نصر أول، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فتم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده أسفل العقار سكنه وعُثر بحوزته على 8,970,000 مليون جنيه ومبالغ مالية عملات "أجنبية".

واعترف أمام المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث مدينة نصر أول، بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

وفي واقعة أخري، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تردد شخصان يحملان جنسية إحدى الدول على أحد محال بيع الهواتف المحمولة في الموسكى وبحوزتهما عملات مالية مقلدة، وبالإنتقال والفحص أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "مقلد".

وبمواجهتهما أقرا أمام المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم الموسكي، بأنهما نظراً لعملهما بورشة ملابس في مدينة نصر أول ملك خال أحدهما لتصنيع وتوريد القماش تعرفا على أحد الأشخاص "لا يعلما بياناته" حال تواجدهما بأحد المولات بمنطقة العبور واتفق معهما على شراء أقمشة من الورشة عملهما مقابل مبلغ مالى، وعقب ذلك إكتشفا أن جزء من المبلغ المالى المسلم إليهما مقلد فإختمرت فى ذهنهما فكرة شراء هاتف محمول بالمبلغ المالى المقلد وإعادة بيعه مرة أُخرى لاستبدال العملات المقلدة، وفى سبيل ذلك توجها لمحل الضبط لإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.