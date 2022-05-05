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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على متحف آثار كفر الشيخ خلال إجازة عيد الفطر .. صور

متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ

شهد متحف آثار كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، الذين حرصوا على زيارة المتحف خلال عيد الفطر ، والتعرف على مقتنياته الأثرية والتاريخية الفريدة، والتقاط الصور التذكارية لهم داخل جنبات المتحف، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وحرص المسئولون في متحف كفر الشيخ على تنظيم ورش فنية متعددة للأطفال لإضفاء أجواء البهجة والسرور؛ احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وذلك وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف آثار كفر الشيخ.

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جدير بالذكر أن لمحافظة كفر الشيخ منذ أقدم العصور التاريخية نصيب كبير من المساهمة فى تاريخ الحضارة المصرية وذلك لوجود مدينة «بوتو» والتى تعرف حالياً بتل الفراعين، حيث كانت أول عاصمة لأول دولة منظمة في مصر السفلى يهدف المتحف لعرض التاريخ الإقليمي والعديد من القطع الآثرية التي تم الكشف عنها بمحافظة كفر الشيخ.

ويشتمل المُتْحَف على 3 قاعات، تضم المقتنيات الآثرية التى تم العثور عليها بجبانة «بوتو العظيمة» ومنطقة المعابد والتى تم الكشف بها عن عدد من القطع الآثرية الهامة التى تجسد قصة الصراع بين حورس وعمه ست، بالإضافة للمواقع الآثرية الأخرى بكفر الشيخ ومنها تمثال للمعبود حورس الصقر من أروع التماثيل التي اكتشفت بمصر حتى الآن ويعتبر نسخة فريدة لا يضاهيها إلا مثيله بمعبد إدفو.

كما خصصت قاعة بالمتحف لعرض المقتنيات التي تجسد فترة استضافة مدينة سخا رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

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محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الحضارة المصرية عيد الفطر كفر الشيخ التماثيل اللواء جمال نور الدين رحلة العائلة المقدسة

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