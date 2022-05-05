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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محليا وإفريقيا .. 6 مواجهات صعبة للنادى الأهلى خلال شهر مايو

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى 6 مباريات فى الدورى الممتاز ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة خلف نادى الزمالك متصدر المسابقة المحلية برصيد 41 نقطة على أن يتبقى للنادى الاهلي عدة مباريات مؤجلة.

صدى البلد يستعرض المباريات المقرر أن يخوضها النادى الأهلى محليا وإفريقيا خلال شهر مايو الجاري.

يواجه النادى الأهلي نظيره فريق وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل النادى الأهلي ضيفا على نظيره وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 14 مايو الجاري.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي مباراة في بطولة الدوري الممتاز، يوم الأربعاء 18 مايو في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري، يوم السبت الموافق 21 مايو، في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مباراته مع ايسترن كومباني يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأحد الموافق 29 مايو، في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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