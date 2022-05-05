المخرج رؤوف عبدالعزيز: "فارس" جاهز للعرض 18 مايو الجاري

قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، إن فيلمه الجديد "فارس"، أصبح جاهزا للعرض بدور السينما في 18 مايو الجاري.



وأضاف عبدالعزيز - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إنه انتهى من كافة عمليات مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية، ليصبح العمل جاهزا للعرض في ١٨ مايو الجاري.



وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده الفنان أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى أكشن.



"فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.