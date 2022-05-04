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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر: أنتظر عرض فارس .. وسعدت بوصول الفيلم تريند بـ فيسبوك

صدى البلد

عبر الفنان احمد زاهر عن سعادته بالنجاح الذي حققه برومو فيلم فارس وذلك منذ طرح عبر المنصات المختلفة تمهيدا لعرضه في دور السينما خلال أيام قليلة؛ مشيرا إلي أنه يتمني أن يلقي العمل اعجاب الجمهور فور عرضه في دور السينما؛ ومؤكدا أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم والنجمات.

وقال زاهر في تصريحات صحفية له اليوم الاربعاء؛ أن برومو الفيلم وصل إلي 7 ملايين مشاهدة عبر موقع فيسبوك وأصبح تريند علي منصة التواصل الاجتماعي لأيام؛ مشيرا إلي أنه يتمني أن يستمر ذلك النجاح ليصل الي الفيلم نفسه عند عرضه.

وأشار زاهر علي أن العمل سوف يتم تقديمه للجمهور بداية من 18 مايو الجاري مشيرا إلي أن العمل اكشن يحمل كثير من الصراعات والقضايا التي يقدمها في الفيلم بشخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع الفنان حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.
 

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فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

صلاح عبد الله التواصل الاجتماعي فيسبوك الفنان احمد زاهر مشاكل نفسية

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