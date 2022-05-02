عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى زاهر تشكر صناع "في بيتنا روبرت 2" بعد انتهائه

صدى البلد

قدمت الفنانة الشابة ليلى زاهر الشكر لكل صناع مسلسلها “في بيتنا روبرت 2” بعد عرضه في السباق الرمضاني، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكتبت: “بما إن النهاردة كانت آخر حلقة من مسلسل في بيتنا روبوت كنت عايزة أشكر كل واحد تعب في المسلسل دة و حاول يبذل كل جهده عشان المسلسل دة يطلع حلو و يعجبكم و أولهم طبعًا اخويا و صديقي الي بحبه و بحترمه و بثق فيه جدًا هشام جمال الي بيفاجئنا و بيفاجئ كل الناس بأفكاره المبتكرة و موهبته شكرًا علي كل حاجة يا هشام”.

وتابعت: “ و طبعًا مؤلفنا الموهوب قوي الي مفيش ألذ منه ولا أخف من دمه عمرو وهبه الي بجد تعب قوي في المسلسل دة بس كتب أحلي و ألذ ورق في الدنيا ما شاء الله شكرًا يا عمور علي الورق الحلو دة و المشاهد الذيذة قوي ما شاء الله أما بقي أختي و حبيبتي شيماء سيف فا بجد شكرًا قوي علي كل حاجة علمتيهالي و عمري ما انسي انك مسيبتينيش لحظة في التصوير و شكرًا علي دعمك و حبك ليا يا شوشو و شكرًا لأشطر مدير تصوير في الدنيا استاذ جلال الزكي شكراً علي شطارتك و إهتمامك بينا كلنا بحبك قوي و أشطر مساعد أول استاذ مصطفي عبد الوهاب بجد شكراً من كل قلبي علي مساعدتك ليا من أول يوم و طبعًا يوسف طارق و مصطفي عامر و علي و ليلي و سيف عبدالوهاب و عمر و استاذ احمد جمال المخرج المنفذ الشاطر و اشطر مصورين استاذ وليد و كريم و صفوان ”.

وعبرت عن امتنانها، وكتبت: “و طبعًا استاذ عمرو عاطف أشطر و ألذ سكريبت ملابس شكراً يا استاذ عمرو يا محترم قوي و طبعًا أشطر مهندسة ديكور في الدنيا ياسمين عاطف شكرًا يا باشمهندسه يا قمر و منه و عطور و هبه و عايزة أشكر استاذ مادي أو (متين) علي الشوية المزيكا الفظيعة الي بتمتعنا بيها طول الوقت في المسلسل التتر و الموسيقى التصويرية و بره المسلسل والله شكراً لأشطر ستايليست في العالم أختي و صاحبتي القمر مايا حداد الي مفيش في شطارتها ولا في روحها الحلوة و طبعًا شكرًا لاميا مساعدة مايا الي تعبت معانا و كانت جميله و طبعًا كرو الإنتاج الجميل استاذ محمود اسامة الجميل المحترم الي انا بحبه جدًا و استاذ محمد اسامه (حودة) و استاذ فرغلي و استاذ احمد مالك و استاذ معاطي و كل كرو الإنتاج شكراً استاذ بلال علي الميك اب الحلو الي في المسلسل و شكرًا استاذ محمود مرزوق الجميل شكرًا ألفريد علي شعري الحلو في المسلسل و شكرًا يا واليد و يا سيفين علي تعبكم معايا و شكرا ًيا ناهد علي مساعدتك ليا و تعبك معايا بجد بموت فيكي وجه وقت اخر شخص قررت أختم بيه عشان يبقي ختامها مسك زي ما بيقولوا هو مخرج المسلسل المحترم استاذ اسامة عرابي شكرًا يا استاذ اسامة علي تعبك معانا في المسلسل و علي توجيهاتك الي اتعلمت منها كتير شكراً من كل قلبي و شكرًا لكل الكرو و الكاست و آسفه لو كنت نسيت حد بس بحبكم كلكم والله و هتوحشوني جدًا جدًا ”.
 

 

 

شيماء سيف هشام جمال مسلسل في بيتنا روبوت في بيتنا روبوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

خطبة عيد الفطر مكتوبة.. وثواب صلاتها في المسجد أو الخلاء

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 2-5-2022

زكاة الفطر للفرد .. اعرف قيمتها وآخر وقت لها

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

أبو العينين يهنئ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ