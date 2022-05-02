ليلى زاهر تشكر صناع "في بيتنا روبرت 2" بعد انتهائه

قدمت الفنانة الشابة ليلى زاهر الشكر لكل صناع مسلسلها “في بيتنا روبرت 2” بعد عرضه في السباق الرمضاني، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”.

وكتبت: “بما إن النهاردة كانت آخر حلقة من مسلسل في بيتنا روبوت كنت عايزة أشكر كل واحد تعب في المسلسل دة و حاول يبذل كل جهده عشان المسلسل دة يطلع حلو و يعجبكم و أولهم طبعًا اخويا و صديقي الي بحبه و بحترمه و بثق فيه جدًا هشام جمال الي بيفاجئنا و بيفاجئ كل الناس بأفكاره المبتكرة و موهبته شكرًا علي كل حاجة يا هشام”.

وتابعت: “ و طبعًا مؤلفنا الموهوب قوي الي مفيش ألذ منه ولا أخف من دمه عمرو وهبه الي بجد تعب قوي في المسلسل دة بس كتب أحلي و ألذ ورق في الدنيا ما شاء الله شكرًا يا عمور علي الورق الحلو دة و المشاهد الذيذة قوي ما شاء الله أما بقي أختي و حبيبتي شيماء سيف فا بجد شكرًا قوي علي كل حاجة علمتيهالي و عمري ما انسي انك مسيبتينيش لحظة في التصوير و شكرًا علي دعمك و حبك ليا يا شوشو و شكرًا لأشطر مدير تصوير في الدنيا استاذ جلال الزكي شكراً علي شطارتك و إهتمامك بينا كلنا بحبك قوي و أشطر مساعد أول استاذ مصطفي عبد الوهاب بجد شكراً من كل قلبي علي مساعدتك ليا من أول يوم و طبعًا يوسف طارق و مصطفي عامر و علي و ليلي و سيف عبدالوهاب و عمر و استاذ احمد جمال المخرج المنفذ الشاطر و اشطر مصورين استاذ وليد و كريم و صفوان ”.

وعبرت عن امتنانها، وكتبت: “و طبعًا استاذ عمرو عاطف أشطر و ألذ سكريبت ملابس شكراً يا استاذ عمرو يا محترم قوي و طبعًا أشطر مهندسة ديكور في الدنيا ياسمين عاطف شكرًا يا باشمهندسه يا قمر و منه و عطور و هبه و عايزة أشكر استاذ مادي أو (متين) علي الشوية المزيكا الفظيعة الي بتمتعنا بيها طول الوقت في المسلسل التتر و الموسيقى التصويرية و بره المسلسل والله شكراً لأشطر ستايليست في العالم أختي و صاحبتي القمر مايا حداد الي مفيش في شطارتها ولا في روحها الحلوة و طبعًا شكرًا لاميا مساعدة مايا الي تعبت معانا و كانت جميله و طبعًا كرو الإنتاج الجميل استاذ محمود اسامة الجميل المحترم الي انا بحبه جدًا و استاذ محمد اسامه (حودة) و استاذ فرغلي و استاذ احمد مالك و استاذ معاطي و كل كرو الإنتاج شكراً استاذ بلال علي الميك اب الحلو الي في المسلسل و شكرًا استاذ محمود مرزوق الجميل شكرًا ألفريد علي شعري الحلو في المسلسل و شكرًا يا واليد و يا سيفين علي تعبكم معايا و شكرا ًيا ناهد علي مساعدتك ليا و تعبك معايا بجد بموت فيكي وجه وقت اخر شخص قررت أختم بيه عشان يبقي ختامها مسك زي ما بيقولوا هو مخرج المسلسل المحترم استاذ اسامة عرابي شكرًا يا استاذ اسامة علي تعبك معانا في المسلسل و علي توجيهاتك الي اتعلمت منها كتير شكراً من كل قلبي و شكرًا لكل الكرو و الكاست و آسفه لو كنت نسيت حد بس بحبكم كلكم والله و هتوحشوني جدًا جدًا ”.

