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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان منقوش بالورود.. ملك أحمد زاهر تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة|شاهد

ملك احمد زاهر
ملك احمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك احمد زاهر، متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ملك زاهر في الصورة بإطلالة صيفية جذابة مرتدية فستانا قصيرا منقوشا بالورود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الناعمة وغير المبالغ فيها.


أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل "في بيتنا روبوت 2"، الذى عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2022.  

 

ومن ناحية أخرى، حققت ملك أحمد زاهر نجاح كبير الفترة الماضية، وقت عرض مسرحية عيلة لاسعة جدًا، التي جمعتها مع والدها أحمد زاهر، وإخراج تامر كرم، وتم عرضها في موسم الرياض، كما شاركت في مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام


 

جلسة تصوير جديدة ملك احمد زاهر مسلسل في بيتنا روبوت إطلالة صيفية الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة

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