فارق الحياة بطعنة نافذة بالقلب.. مصرع شاب بحي الزهور في بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور المركزى بمحافظة بورسعيد منذ قليل جثة لشاب يبلغ من العمر 32 عاما مصابا بطعنة نافذة فى القلب رابع ايام عيد الفطر المبارك .

كانت هيئة الاسعاف المصرية بمحافظة بورسعيد تلقت منذ قليل بلاغا من أهالى منطقة على بن ابى طالب بحى الزهور بوجود شاب ملقي على الأرض غارقًا في دمائه نتيجة الطعن بسلاح أبيض .

وعقب وصول سيارة الاسعاف تبين اصابة الشاب بطعنة فى القلب وينزف الدماء بغزارة فتم نقله إلى أقرب مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية وذلك في محاولة لإنقاذ حياته.

وبالتحرى تبين ان المصاب المذكور يدعى احمد عبده البياع وتوفى فور وصوله المستشفى، فتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة لحين استكمال التحقيقات والتصريح بالدفن وكلفت ادارة البحث الجنائى بالوقوف على اسباب الحادث وضبط الجناة.