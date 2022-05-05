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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية خلال عيد الفطر

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال عيد الفطر المبارك، والتى تمثلت فى مواصلة العمل ليلاً ونهاراً لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبنائها وزوارها،  فضلا عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الفطر بالحملات المتواصلة فى مختلف الأحياء والمناطق التى تشهد إقبالًا من الزائرين، وذلك لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكافة الأحياء ليتم استقبال شكاوى المواطنين خلال العيد وسرعة التعامل معها من خلال التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

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وكانت محافظ بورسعيد استقبلت الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطىء والمتنزهات والحدائق والأسواق،  وذلك بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الفطر.

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