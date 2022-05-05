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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مفاجأة.. علاقة آمبر هيرد بإيلون ماسك بعد طلاقها من جوني ديب

آمبر هيرد وإيلون
آمبر هيرد وإيلون ماسك

أدلى طبيب نفسي بشهادته في المحكمة لأشهر قضية طلاق على الساحة حاليا، للفنان جوني ديب واطليقته الفنانة آمبر هيرد، وكشف أن آمبر هيرد واعدت “إيلون ماسك” في عام 2016.

ووفقا لصحيفة “إنسايدر” واعدت آمبر هيرد، إيلون ماسك، بعد رؤيته في “ميت بال 2016"، بعد أسابيع فقط من انفصالها عن زوجها جوني ديب، لكن قلبها لم يكن على علاقة، كما أدلى طبيب نفسي بشهادته في المحكمة أمس الأربعاء.

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ولكن هيرد أخذت هذا الاعتراف بتهمة التشهير، خاصة بعد إدعائه أنها أفسدت سمعته وحياته المهنية من خلال التلميح إلى أنها كانت ضحية للعنف المنزلي في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018.

ولكن تقاتل هيرد في الدعوى القضائية، من أجل تغيير مسارها لصالحها، وادعت أن ديب اعتدى عليها جسديًا في أكثر من مرة قبل وأثناء زواجهما.

وبدأ محامو هيرد في الحديث عما مرت به، يوم الثلاثاء، بدءًا من شهادة الدكتورة دون هيوز ، وهي طبيبة نفسية شرعية قامت بتقييم هيرد للدعوى القضائية وقررت أنها كانت ضحية لعنف شريكها الذي ارتكبه ديب.

وأثناء استجواب محامي ديب ، عُرضت على هيرد بعض ملاحظاتها من الـ 29 ساعة التي أمضتها في مقابلة هيرد، وتناولت إحدى الملاحظات العلاقات التي أقامتها مع رجال آخرين ، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك .

بينما ادعى ديب أن هيرد خدعته مع إيلون، وقالت هيرد هيوز أنها بدأت في مواعدة ماسك بعد رؤيته في 2016 Met Ball، إذ أقيم الحفل بعد أسابيع قليلة من خوضها معركة كبيرة مع ديب أدت إلى انفصالهما.

ووفقًا لملاحظات هيوز، قالت هيرد عن علاقتها مع ماسك: "لقد كنت حزينة، كانت روحي ميتة. لم أشعر بأي شيء بعد ذلك"، ولكن انتهت علاقتها مع ماسك في مارس 2018.

وفي وقت سابق من المحاكمة ، عُرضت على هيئة المحلفين رسائل نصية بين هيرد ووكيلها السابق كريستيان كارينو ، حيث أكدت أنها لم تحب ماسك أبدًا.

ولكن بعد أن اشتكت إلى كارينو من التغطية الصحفية لانفصالها عن ماسك، ردت كارينو قائلة: “لم تكن تحبه وأخبرتني آلاف المرات أنك كنت تملأ الفراغ”، فيما أجابت هيرد: "أعلم ، لكنني أردت وقتًا للحزن والتعافي في الوقت المناسب لي".

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