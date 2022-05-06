دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة.. ردده ما بين العصر والمغرب

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة .. لا يعد فقط أمنية ورغبة للأب المتوفى في قبره، وإنما أيضًا يعد دعاء للميت ابي يوم الجمعة مكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأن دعاء للاب المتوفي هو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، وإن تأثير دعاء للميت يفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإن دعاء للميت في يوم الجمعة مكتوب يعد من أفضل أدعية المتوفي ، وإنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مكتوب قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب في ساعة إجابة.فضل دعاء يوم الجمعة.

اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.



أجمل دعاء ليوم الجمعة

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب. اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعفُ عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللّهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.



أجمل أدعية يوم الجمعة

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين .

دعاء يوم الجمعة

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.



سنن يوم الجمعة.. الإفتاء: 8 أعمال يستحب فعلها

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِّين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض مكتوب، يحتاجه من لديه العلة ليرقي به نفسه، فليس شرطًا أن يردد دعاء للمريض شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه ، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، ومن ادعية الشفاء للمريض، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:

1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.