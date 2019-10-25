دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب



أجمل

فيما ورد ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر

عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل

، وهذه مجموعة منتقاه من

ومستجاب .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• في يوم الجمعة اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

• في يوم الجمعة اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ، وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.