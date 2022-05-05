شرطة الاحتلال الصهيوني تمنع شباب فلسطين من دخول المسجد الاقصي

عرضت قناة سكاي نيوز عربية تقريرا من داخل المسجد الاقصي، حيث ظهرت شرطة الاحتلال الصهيوني بمنع الشباب من دخول المسجد وطردهم.

وقال مراسل سكاي نيوز أن شرطة الاحتلال طالبت من يدخل للمسجد الاقصي يتسليم بطاقات هوياتهم وهذا إجراء جديد لمكافحة الشباب فيما بعد .



وأوضح مراسل سكاي نيوز ان شركة الاحتلال تمنع الصحفيين من الدخول بالكاميرات داخل المسجد الاقصي .

وكشف أن صباح اليوم اقتحم ٨٠٠ مستوطن اسرائيلي المسجد الاقصي تحت حماية جنود الاحتلال الصهيوني

وتابع ان شرطة الاحتلال اعتقلت صباح اليوم ٥٠ شاب فلسطيني اعترضوا على دخول المستوطنين .

