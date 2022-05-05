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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرب أوكرانيا.. تحذيرات من استهداف الطائرات والمطارات المدنية في أوروبا

تحذيرات من استهداف
تحذيرات من استهداف الطائرات المدنية في أوروبا

حذر منظم وكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي، من أن شركات الطيران قد تكون في خطر متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إن الطائرات المدنية قد يتم استهدافها عن طريق الخطأ ويمكن أن تتعرض شركات الطيران لهجمات إلكترونية أثناء استمرار الصراع.

 

وقال المنظم “كما أظهرت الحروب السابقة، فإن الخطأ في تحديد الهوية أمر سهل في ساحات الحرب”.

 

في عام 2014، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء تحليقها فوق شرق أوكرانيا المنكوبة بالصراع بعد أن أصيبت بصاروخ بوك روسي الصنع.

 

وأضافت الوكالة: “إذا أضفنا احتمالية التشويش على المساعدات الإلكترونية التي قد تكون مرتبطة بأدوات الملاحة وتحديد الهوية، فمن السهل أن نرى احتمال تعرض الطائرات البريئة للصواريخ أو أسلحة الرادار الموضوعة”.

 

كما ذكرت الهيئة التنظيمية أن هناك مخاطر محتملة تتعلق بالعمليات العسكرية باستخدام المطارات المدنية طوال فترة النزاع.

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