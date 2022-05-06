طريقة عمل الفرايد تشكين بأسرار المطاعم

قد يعشق الكثير الدجاج الفرايد تشيكن ولذلك يلجأ الكثير لشرائها من المحلات ولكن نقدم لكم اليوم طريقة عمل فرايد تشيكن بوصفات المطاعم

المكونات

فرخه وزن 1300 مقطعه 10 قطع

محلول النقع

٣ كوب ميه

نص كوب خل

ملعقة طعام ملح

التتبيله

3كوب زبادى او لبن رايب

2كوب ميه

عصير ليمونه

توابل

بصل بودر ...ثوم بودر..

كارى ..بابريكا ..فلفل اسود...كمون..رشة قرفه

قرنفل ...كبيبه صينى...البهارات السبعه ...توابل كنتاكي...كركم .. زنجبيل بودر

للتغليف

3 كوب دقيق متعدد الأغراض

نص كوب نشا او كوب دقيق ذره ناعم ...ملح ...توابل كنتاكي...توابل كرسبى ...رشة بيكنج بودر

ماء مثلج

زيت للقلى

الطريقه

يتم عمل شقوق صغيره فى الفراخ من عند العظم و نقعها فى محلول النقع لمدة 3 ساعات و تصفى و تنزل فى التتبيله لمده ليله فى الثلاجه.

ثم يغطى بالدقيق المتبل و يقلى فى زيت غزير لمدة ربع ساعه و يصفى و يقدم