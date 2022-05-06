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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفرايد تشكين بأسرار المطاعم

صدى البلد

قد يعشق الكثير الدجاج الفرايد تشيكن ولذلك يلجأ الكثير لشرائها من المحلات ولكن نقدم لكم اليوم طريقة عمل فرايد تشيكن بوصفات المطاعم 

 

المكونات
فرخه وزن 1300 مقطعه  10 قطع
محلول النقع 
٣ كوب ميه 
نص كوب خل 
ملعقة طعام ملح
التتبيله
3كوب زبادى  او لبن رايب
2كوب ميه
عصير ليمونه
توابل 
بصل بودر ...ثوم بودر..
كارى ..بابريكا ..فلفل اسود...كمون..رشة قرفه 
قرنفل ...كبيبه صينى...البهارات السبعه ...توابل كنتاكي...كركم .. زنجبيل بودر
للتغليف 
3 كوب دقيق متعدد الأغراض 
نص كوب نشا او كوب دقيق ذره ناعم ...ملح ...توابل كنتاكي...توابل كرسبى ...رشة بيكنج بودر 
ماء مثلج
زيت للقلى 
الطريقه 
يتم عمل شقوق صغيره فى  الفراخ من عند العظم و نقعها فى محلول النقع لمدة 3 ساعات و تصفى و تنزل فى التتبيله لمده ليله فى الثلاجه.

ثم يغطى بالدقيق المتبل و يقلى فى زيت غزير لمدة ربع ساعه و يصفى و يقدم

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