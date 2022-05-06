صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري .. والأرصاد : ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم قدر كبير من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

عرضت قناة النهار مقطع فيديو لحديث الإعلامي تامر أمين فى حلقة سابقة، وحديثه عن الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقال تامر أمين خلال فيديو ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، إن فى صورة نزلت قلبت مصر، بمعنى الكلمة، ومواقع التواصل عايزة صورة وتشبع فيها لطم.

وأكد تامر أمين، أن أبو هشيمة أهدي زوجته هدية وكانت سيارة و ثمنها 10 ملايين جنيه مصري، وأن السيارة كان لونها أزرق، وهذا لمنع الحسد، وأن هذه السيارة قطعة فنية، وفى العالم يقال عليها أنها شيء فاخر.

وقام تامر أمين بالإمساك بالخشب على الهواء، وذلك لمنع الحسد، وقال :" مش عارف صدمة الناس من أيه أن أبو هشيمة يجيب هدية بـ 10 ملايين جنيه بس كان لازم أبو هشيمة يداري على شمعته عشان الحسد" .



ياسمين صبري: مسئولة عن قراراتي ومن يقدم تنازلات يخسر كثيرًا |فيديو

قالت الفنانة ياسمين صبري، إن لديها مبدأ وأنها لا تقدم أي تنازلات، مؤكدة أنها :" مسئولة عن قراراتها، والشخص الذى يقدم تنازلات يخسر، أكثر ما يكسب، واذا حقق مكاسب ستكون لـ فترة مؤقتة، و بينه وبين نفسه يخسر أشياء".

وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها على تلفزيون دبي، أنها لم تسمع يومًا أنها أجمل ممثلة فى مصر، وكشفت أن البعض يشبهها بـ نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وسعاد حسني.

الأرصاد : مصر تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبلغ ذروته السبت



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبلغ ذروته يوم السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع المحافظات، نظرا للتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

الصحة العالمية: جائحة كورونا خلفت 14.9 مليون وفاة في عامين| فيديو



عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية، قامت بعمل تقديرات لـ جائحة فيروس كورونا خلال عامين.

وجاء فى الفيديو أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن جائحة كورونا خلفت 14.9 مليون وفاة في عامين.

هاني رمزي يكشف أزمة فيلم جواز بقرار جمهوري أثناء حكم مبارك



قال الفنان هاني رمزي إن فيلم جواز بقرار جمهوري كان به مشكلات كبيرة جدا أدت إلى توقف عرضه ثم تواصل مع الكاتب إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ؛ ومخرج الفيلم خالد يوسف وذلك قبل شهره خالد يوسف وهاني رمزي فكان من الصعب مقابله رئيس الجمهورية حينها .

أضاف الفنان هاني رمزي خلال لقائه في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار ؛ أن قبل مقابلة إبراهيم سعده كان الظن أن سبب المقابلة شكوى أو نقد ولكن السبب كان إيقاف الفيلم لفكرته الأساسية وهي عزومة رئيس الجمهورية في فرح في منطقة شعبية .

التنمية المحلية : تدريب 6000 شاب على مستوى وحدات الإدارة |فيديو



قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتغيير قدرات العاملين بالمحليات لبناء صف ثاني وتحسين الخدمات بما يساهم في رفع الكفاءة وتطوير المهارات وخاصة في ظل توجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الانسان المصري والتحول الرقمى والاصلاح الإداري وصولا للجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تنفيذ خطة الدولة مصر 2030 تعتبر الشباب هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي تتضمن تدريب 6000 متدرب على مستوى وحدات الإدارة المحلية.

ميار الببلاوي : أنا شخصية مليئة بالتناقضات

قالت الفنانة ميار الببلاوي إنها متعاطفة مع الفنانة حلا شيحه ؛ معلقة "أنا شخصيه مليئة بالتناقضات " ؛ مضيفة أن كل واحد حر في نظرته للأشياء حسب قناعاته وآرائه .

أضافت ميار الببلاوي خلال لقائها على قناة النهار ، أنها لا تستطيع مهاجمة حلا شيحه وتكون سيف يغرس في قلبها مثل الأخرين ؛ مضيفه أن بعد وصول حلا شيحه للقاهرة من لندن أحبت الحجاب وإلتزامه .

أوضحت أن رأيها في الفن مثل الشعراوي بأن التمثيل كالسكين يستطيع قطع الطعام أو قتل الناس وفي الحالة الأولى حلال وفي الحالة الثانية حرام ؛ وفي النهايه الفن رسالة سامية وقيمة .



أحمد الشامي : وزير التربية والتعليم أشاد بمسلسل "دايما عامر"

قال المطرب أحمد الشامي إن مسلسل دائما عامر يناقش قضية التعليم وهي من أهم القضايا و أساس الأمة وتكوين الشخصية يكون في سن التعليم من الحضانة حتى الثانوي ثم الجامعة .

أضاف أحمد الشامي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج لايت شو ؛ أن هناك قضايا هامه لم يتطرق للنقاش فيها أي أحد أو علاجها ؛ لكن في المسلسل تطرقنا للعديد من القضايا مع طرح حلول للمشاكل .

وأوضح أنه تم إلقاء الضوء على المدرس وثقافته سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية ؛ مع طرح مجموعة من الحلول لبعض المشاكل يمكن تنفيذها على أرض الواقع في المستقبل ؛ مضيفا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أشاد بمسلسل دايما عامر .



سكينة فؤاد: مسلسل "الاختيار 3" يوثق تاريخنا .. ووعي الشعب ظهر في 30 يونيو

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، إن مسلسل "الاختيار 3" يوثق تاريخنا، مشيرة إلى أن الدراما قدمت واستشهدت ووثقت بمشاهد حية من الأحداث التي وقعت، لأجل محاولات التشويه والتكذيب وإنكار الحقائق والادعاءات وتغييب الوعي.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، أن محاولات التشويه لا تتوقف، ومن هنا جاءت أهمية مسلسل "الاختيار" الذي يقدم الحقائق موثقة، ويقدم وثيقة حية على وعي الشعب الذي أدرك في أقل من عام المخاطر التي تنتظر مصر إذا استمر حكم الجماعة التي أرادت أن تفكك مصر وتُمكن أعضاءها من مؤسسات الدولة.

طارق الخولي: نعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالعفو الرئاسي في المجتمع



قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ستعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، موضحًا أن دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع هو من أولويات عمل لجنة العفو، وبعضهم مفصول من العمل والكلية ولديهم مشكلة الفيش الجنائي وهذا جزء من إمكانية مساعدة هؤلاء الشباب للانخراط في المجتمع مرة أخرى.

وأضاف الخولي خلال لقاء على إكسترا، أن :" شعرت بالفرحة الشديدة، خاصة بعد ان تم العمل في ملف الغارمين والغارمات، مؤكدا ان المعايير الأساسية للعفو الرئاسي، هي عدم الاتهام بقضايا الإرهاب، أو قضايا العنف.

وكشف أنه مع وجود حالة الطوارئ كانت تتوسع دائرة الاشتباه وحالات أكثر يتم التعامل معها، ولكن مع إلغاء حالة الطوارئ ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تم اطلاق حزم تشريعية وتعديلات قانونية ، لوضع بدائل للحبس الاحتياطي والدمج المجتمعي.