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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، على رأسها الحرب في أوكرانيا. 

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس.

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وذكر البيان أن "الرئيس التركي أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون، هنأه خلالها على إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ملفات إقليمية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا".

وأكد أردوغان لماكرون أن "العلاقات التركية الفرنسية تحظى بأهمية كبيرة من ناحية الدور العالمي لقارة أوروبا المشتركة"، وفق المصدر نفسه.

كما "شدد أردوغان أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدا أهمية دعم مسار المفاوضات لحل الأزمة".

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