فى عيد ميلاد ماجدة .. أوصت ابنتها بعدم بيع أفلامها .. وأهلها رفضوا زواجها من رشدي أباظة

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة ماجدة ، حيث انها من مواليد 6 مايو 1931 في طنطا محافظة الغربية.

حصلت ماجدة على البكالوريا الفرنسية ، كان والدها عمل موظفًا في وزارة المواصلات ، وقد بدأت التمثيل وهي في الخامس عشر من عمرها من وراء أسرتها و غيرت اسمها لماجدة لكي لا يكتشفها أحد من أهلها .

بدات ماجدة مشوارها الفني عام 1949من خلال فيلم "الناصح"مع الفنان إسماعيل يس ، وبعد حصولها على شهرة كبيرة قامت بتأسيس شركة إنتاج لأفلامها ، وقد شاركت عبد الحليم حافظ في بطولة فيلم “بنات اليوم” وشاركت فريد الأطرش في فيلم “لحن الخلود” وهي من ابرز الفنانات اللواتي قدمن أفلاما دينية وهي "بلال مؤذن الرسول" و"انتصار الإسلام" و"هجرة الرسول".

ولم تكتفي ماجدة بالتمثيل فقط ، بل قامت كذلك بانتاج العديد من الأفلام من خلال شركة الانتاج الخاصة بها، وأنتجت أفلام :"هجرة الرسول"،"أين عمري"،"النداهة"،"لعمر لحظة".

رشدي أباظة يطلب الزواج من ماجدة :

وكانت كشفت الفنانة غادة نافع عن سر رفض والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى الزواج من الفنان رشدى أباظة والذى عرف بدنجوان الفن المصرى .

وأكدت الفنانة غادة نافع فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد، أن الفنان رشدي أباظة عرض على والدتها الفنان ماجدة الصباحى الزواج فى مرحلة مبكرة من عمرها ، إلا أن عائلتها رفضت الأمر ، بسبب أن اشقاءها الرجال كانوا أصدقاء للفنان رشدى أباظة ، ووجدوا أنه غير مناسب لها .

بيع أفلام ماجدة :

كشفت الفنانة غادة نافع عن تلقيها عروض عربية عديدة بمبالغ مالية ضخمة للتنازل عن نيجاتيف أو بيع حقوق عرض أفلام والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى.

وتابعت الفنانة غادة نافع فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد: رفضت تلك العروض رغم أننى فكرت فى أحدى المرات من عقد أتفاق معهم ليس من أجل المادة على الإطلاق، فتلك الاعمال هى جزء من تاريخ مصر السينمائي ووالدتي، ولا تقدر بأي أموال، ولكن من اجل ترميمها والمحافظة عليها ، ولكنى عدلت عن الفكرة بعدما تحدث معي ابنى أحمد ورفض هذا الأمر بشكل قاطع .

وأضافت غادة نافع : رفضت تلك العروض لأنني وجدت ان بلدي أولى بأفلام والدتي ، وهذه هي وصيتها قبل وفاتها ، ولكن أتمنى ان يتم التواصل معي من المسؤولين لإيجاد شكل لحفظ تلك الاعمال بشكل صحيح ، حتى لا يتلف جزء منها مع مرور السنوات .

وتتضيف قائلة: ماجدة الصباحى منحت عمرها الى السينما المصرية، ووجدت مصر هي الأولى بأفلامها، مازالت حتى الأن محتفظة بكل شىء قدمته ، خاصة وانها كانت المنتجة لكل أعمالها .

