زيارة الأضرحة.. قرارات وزير الأوقاف بشأن المساجد أثلجت قلوب المسلمين

قرارات وزير الأوقاف الأخيرة بشان المساجد ، شهدت وزارة الأوقاف، الفترة الأخيرة عدد من القرارات بشأن المساجد وأداء الصلوات ، والتي أسعدت المصلين والمسلمين، ويكثر البحث الآن عن قرارات وزير الأوقاف الأخيرة بشأن المساجد.

قرارات وزير الأوقاف بشأن المساجد

نشر وزير الأوقاف عدد من القرارات الأخيرة بشأن المساجد، أسعدت وأثلجت قلوب المسلمين ، وأجملها في منشور عبر صفحته على فيس بوك.

وقال وزير الأوقاف في القرارات الأخيرة بشأن المساجد: في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف على رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه، قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم ٧ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن .

قرارات وزير الأوقاف الأخيرة بشأن المساجد

قررت وزارة الأوقاف العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم ٧ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن .

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين ، و بناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه ، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه .

قرارات وزير الأوقاف الأخيرة

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م بمراكز الثقافة الإسلامية ، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الحامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات وفق الضوابط التالية:



1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٦٠ % كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها ( ٤٠٠ جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول ويمكن سدادها على قسطين متساويين الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .

3- الأولوية بأسبقية التسجيل ، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز).



علما بأن عدد مراكز الثقافة الإسلامية ٣٥ مركزًا ، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وهي :



1. القاهرة مسجد النور بالعباسية

2. القاهرة المسجد الجامع ـ مدينتي ـ القاهرة الجديدة

3. الجيزة بين السرايات ـ مسجد الشبان المسلمين ـ أمام مطافي الجيزة

4. الجيزة مسجد الاستقامة

5. القليوبية مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ بجوار مسجد ناصر ـ الفلل

6. المنوفية شبين الكوم بجوار مسجد الأنصار ـ الحي القبلي

7. الشرقية الزقازيق مسجد الفتح ـ أمام المبرةـ بجوار نادي الشرقية

8. العاشر من رمضان أعلى مسجد الخير بالمجاورة (15)

9. الغربية طنطا ميدان المحطة ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي

10. الدقهلية المنصورة ـ ميدان الشيخ حسانين ـ مسجد الشيخ حسانين

11. كفر الشيخ أعلى مسجد الفلاحين ـ خلف محطة السكة الحديد

12. البحيرة دمنهور ـ مسجد السد العالي ـ بجوار مديرية الأمن القديمة

13. الإسكندرية محرم بك ـ ش قناة السويس ـ خلف نقطة غيط الصعيدي ـ

بجوار مسجد محمد عبده

14. دمياط ش الأعصر ـ مسجد موسى

15. بور سعيد ش محمد سرحان وسعد زغلول أمام مستشفى آل سليمان

بجوار مسجد محمد عبده

16. الإسماعيلية أعلى مسجد التوحيد بجوار محكمة الإسماعيلية

17. السويس مسجد بدر ـ بور توفيق ـ السويس

18. شمال سيناءـ العريش مسجد النصر شارع 23يوليو ـ العريش

19. شمال سيناءـ بئر العبد مسجد التجمع الإسلامي (مسجد المحطة) بئر العبد

20. شمال سيناء ـ الحسنة مسجد الرحمن ـ الحسنة

21. الفيوم أمام المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة إلياس ـ أمام مديرية الأمن

22. بني سويف شارع صلاح سالم ـ مسجد علي بن أبي طالب

23. المنيا دار المناسبات بجوار مسجد القولي ـ ش الكورنيش ـ الدور الثاني

24. أسيوط التقوى بأسيوط ـ بجوار عصير التركى

25. سوهاج أعلى مسجد قطب ـ أمام محطة سكة حديد سوهاج

26. قنا ش 23يوليو بجوار مسجد ناصر

27. الأقصر مسجد محمد حسين بجوار التليفزيون

28. أسوان منطقة السيل الجديد خلف كيما مسجد الإمام الحسين

29. الوادي الجديد (الخارجة) أمام المجمع الإسلامي ـ مدينة الخارجة

30. الوادي الجديد (الداخلة) الوادي الجديدـ مدينة الداخلة ـ

31. جنوب سيناء مسجد الصحابة ـ شرم الشيخ

32. البحر الأحمر مسجد الميناء ـ الغردقة

33. الإسكندرية مسجد الكريم – مساكن الصينية بالهانوفيل العجمي – غرب الإسكندرية

34. مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية

35. الشرقية (فاقوس) مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس.



يكون التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق (https://forms.gle/9AVPs3ASRPjyrKmJ6) ، أو بمقر المراكز المذكورة أعلاه بدءًا من الأحد الموافق ١٥ مايو ولمدة أسبوعين أيضًا.



علما بأن نظام الدراسة عامان وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.

إعانة فورية لأسرة إمام

أعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن خالص العزاء لأسرة المؤذن أيمن عيد السيد فتح الباب، مؤذن مسجد عبد الوهاب الشعراني بالقاهرة، والذي وافته المنية ليلة عيد الفطر إثر حادث، سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووجّه وزير الأوقاف بصرف مبلغ 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى بالقاهرة ، مع التوصية بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.