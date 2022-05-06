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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز تكشف خطتها للإطاحة بـ تسلا من الصدارة

شيفروليه
شيفروليه

أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية، ماري بارا، أنها واثقة من أن الشركة التي تترأسها ستتفوق على تسلا في تصنيع السيارات الكهربائية.

في مقابلة مع موقع ياهو فاينانس ، قالت المديرة التنفيذي إن جنرال موتورز يمكن أن تلعب دورا محوريا في العصر الكهربائي القادم، وانتزاع لقب أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم من الشركة التي يرأسها إيلون ماسك.. تعتقد بارا أن جنرال موتورز ستصبح الشركة الرائدة في في سوق السيارات الكهربائية في نهاية المطاف كما كانت سابقا بالنسبة للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

شيفروليه

واستطردت "بارا": "نحن نتخذ جميع الخطوات لنكون على طريق الريادة. سبق وأن أعلنا أنه بحلول منتصف العقد الحالي، سنكون متفوقين في أرقام المبيعات بالمقارنة مع أي شركة سيارات كهربائية أخرى، بما في ذلك تسلا موتورز".

شيفروليه

وبالرغم من أن التصريحات والكلام عن الخطط الطموحة اسهل بكثير من التنفيذ على أرض الواقع خاصة في ظل التنامي المهول والمذهل لشركة تسلا خلال سنوات معدودة، لكن ماري بارا ما زالت مقتنعة بقدرات جنرال موتورز على التفوق موضحة أن سبب مهم يجعلها تطيح بتسلا من عرشها وريادتها هو تقديمها لسيارات كهربائية ميسورة التكلفة وهو ما لا تفعله تسلا إذ أنها متخصصة في السيارات الكهربائية الفاخرة فقط، قائلة: ""تذكر، أنه بالنسبة لنا نحن لسنا بالضرورة نبيع السيارات الفاخرة فقط. سيكون لدينا سيارات كهربائية بأسعار معقولة أقل من 30 ألف دولار".

 

أشارت "بارا"  إلى سيارة شيفروليه إكوينوكس موديل 2024 القادمة وإلى المركبة الكهربائية الغامضة التي سيبدأ سعرها أقل من 30 ألف دولار. حاليا ، أرخص سيارة كهربائية من جنرال موتورز هي بولت EV ، والتي تبدأ من 31500 دولار. وبالمقارنة ، فإن تسلا موديل 3 في فئة التجهيز الأساسية تبلغ 46990 دولارًا أمريكيًا وتقوم الشركة برفع الأسعار باستمرار.

 

من بين سيارات الجيل الجديد الكهربائية التي أطلقتها جنرال موتورز أو ستطلقها في الأشهر المقبلة ، فإن شاحنة العمل  شيفروليه  سيلفرادو EV هي الأقل تكلفة في التشكيلة حاليا بسعر 39.900 دولار. ومع ذلك ، يتم وضع  كاديلاك  ليريك و جي إم سي هامر EV في سوق المنتجات الفاخرة ، وتبدأ من 58،795 دولارًا و 79،995 دولارًا على التوالي.

 

لكن في المستقبل تخطط جنرال موتورز بجدية إلى تصنيع سيارات قليلة التكلفة وبأسعار معقولة وذلك بفضل الشراكة مع هوندا من المتوقع أن يتم طرحها للبيع في عام 2027.

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