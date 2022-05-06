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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرارة كهربائية تودى بحياة شاب ثلاثيني فى بورسعيد

صدى البلد

شهد حى المناخ بمحافظة بورسعيد حادثا مروعا صباح اليوم بعد أن أجهزت الكهرباء المنبعثة من أحد الأعمدة على شاب فى بداية العقد الثالث من عمره.

كان أهالي منطقة الاستاد بحى المناخ فى بورسعيد لاحظوا سقوط احد الأشخاص صريعا عقب مروره بجوار أحد أعمدة الإنارة بنطاق الاستاد صعقا بالكهرباء التى انبعثت منه بشرارة كهربائية نارية لحقت به فأودت بحياته .

كان اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة جمال السادات محمد البالغ من العمر 32 سنة، عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل بإدعاء صعق كهربائي وهو يمر بجوار عمود إنارة أمام أرض استاد بورسعيد.

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وتبيَّن من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الشاب كان يمر بجوار عمود إنارة أسلاكه مكشوفة وهو فى طريقه إلى منزله فى السادسة صباحًا فسحبته الكهرباء إليها ولم يتمكن أحد من إنقاذه وتفحمت على الفور جثته.

تم التحفظ على جثمان المتوفى الى رحمة مولاه وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها نحو فحص الجثمان و الوقوف على أسباب الحادث والتصريح بالدفن .

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