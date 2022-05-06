يرافقه محافظ بورسعيد.. مستشار رئيس الجمهورية يتفقد محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي

تفقد اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل بمحطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي .

بطاقة تصميمية قصوى 5000 م3/اليوم محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي فى بورسعيد

جاءت الجولة التفقدية في إطار متابعة المشروعات القومية المقامة علي أرض بورسعيد

بطاقة تصميمية قصوى 5000 م3/اليوم محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي فى بورسعيد

وتعمل المحطة علي معالجة المياه الملوثة الناتجة من المشروعات البترولية حقول الغاز الطبيعي بحقول البحر المتوسط. حيث يتم نقل هذه المياه من مصادرها المختلفة الملاصقة للمشروع إلى موقع المشروع فى بورسعيد بواسطة شاحنات نقل السوائل التابعة لشركات إنتاج الغاز.

بطاقة تصميمية قصوى 5000 م3/اليوم محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي فى بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد بانة تم توفير وحدات معالجة متخصصة لهذه النوعية من المياه.

بطاقة تصميمية قصوى 5000 م3/اليوم محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي فى بورسعيد

وأضاف محافظ بورسعيد بان المشروع يعتمد على نظام المعالجة البيولوجية بطاقة تصميمية قصوى 5000 م3/اليوم. ويتم التخلص من الصرف الناتج من المعالجة من خلال خط صرف إلى محطة معالجة الصرف الملاصقة للمشروع. ويقام المشروع علي مساحة 5990 م2.