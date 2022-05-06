صقور التموين تنقض على عصابات تهريب الدقيق في الجيزة.. تفاصيل

شنت صقور مديرية التموين بالجيزة حملة مكبرة برئاسة هالة غريب وكيل المديرية تموين الجيزة ومحي اسماعيل مدير إدارة الرقابة المركزية بالمديرية وبالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة اللواء هشام عبده والعميد يحي زغلول ومعاونيهم على عصابات تهريب دقيق الدعم في الجيزة.



وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة جامبو محمله ١٠٥ شيكارة دقيق بمنطقة أوسيم قبل بيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص بكمية قدرها خمسة طن دقيق بلدى مدعم و ٢٥٠ كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء لغرض غير المخصص له وتم تحرير محضر جنح أوسيم وتم تعلية اجولة الدقيق البلدى بمطحن اللواء لبيعه لصرفها للمواطنين فى صورة رغيف بلدى مدعم من الدولة وتم التحفظ على السيارة بالمطحن وعرض المتهم الى النيابة المختصة وجار المتابعة لقرار النيابة .

تم الاتصال بمدير إدارة تموين أوسيم والتواصل مع الأستاذ محمد خاطر رئيس رقابة تموين أوسيم لكتابة المحضر وتسليم المتهم إلى قسم شرطة أوسيم والتحفظ على السيارة بالمطحن وعرض المتهم على النيابة المختصة وجاري المتابعة لقرار النيابة.