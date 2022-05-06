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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على سوق أسماك بورسعيد الجديد.. صور

من بورسعيد وخارجها
من بورسعيد وخارجها اقبال على شراء الأسماك بالسوء الجديد

شهد سوق السمك الجديد بحي العرب فى بورسعيد، اليوم، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة المئات من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه، فضلا عن إقبال الٱلاف من الزائرين على سوق الأسماك خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

من بورسعيد وخارجها اقبال على شراء الأسماك بالسوء الجديد 

وأشاد زائري السوق بالأسماك المتنوعة والأسعار المتميزة ، حيث يعتبر سوق أسماك بورسعيد الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

25 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

من بورسعيد وخارجها اقبال على شراء الأسماك بالسوء الجديد 

وأكد المواطنون أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضاري للسوق وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

من بورسعيد وخارجها اقبال على شراء الأسماك بالسوء الجديد 

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية. 

من بورسعيد وخارجها اقبال على شراء الأسماك بالسوء الجديد 
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