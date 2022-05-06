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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة العيد

إزالة وإيقاف 31 حالة تعد وبناء مخالف بـ بني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار التصدى لكافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، بشأن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية والزراعية ، للتصدى لمحاولات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة أعمال البناء المخالف داخل الأحوزة العمرانية، خاصة أيام عطلة عيد الفطر المبارك، والتي قد يستغلها البعض التعدي أو الشروع في أعمال بناء بالمخالفة للقانون

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس أشرف كمال مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، الإشارة إلى أنه "تم أمس" إزالة وإيقاف 12 حالة مخالفة،بواقع:4 حالات بالواسطى(2 تعد على أرض زراعية+ 2حالة تطوير أعمال مخالفة)،و3 حالات بمركز الفشن (2تعد على أرض زراعية+ إيقاف حالة أعمال بناء مخالف)،و3حالات تعد على أرض زراعية بمركز بني سويف، بجانب حالة تعد على أرض زراعية بسمسطا، ليصل إجمالي ما تم إيقافه وإزالته من تعديات وبناء مخالف إلى 31 حالة،خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والشروع في أعمال بناء بالمخالفة للقانون.

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