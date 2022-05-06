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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة أيمن القيسوني: تحملت 4 شهور مع الأولاد حتى ينجح في "يوتيرن"

أيمن القيسوني
أيمن القيسوني

قالت نسرين زريق زوجة الفنان أيمن القيسوني إنها تحملت 4 شهور بدون زوجها طوال فترة تصوير مسلسل يوتيرن مع الأولاد في لبنان حتى تضمن لأيمن نجاح دوره بالمسلسل، وداعبته أمام كاميرا انسايدر أنها تتمنى أن يقدر هذا الدور. 

وأضافت خلال لقاءهما عبر برنامج ذا انسايدر على قناة دبي أنها تجد مسلسل “يوتيرن” الذي كان يعرض في رمضان، والذي شارك فيه زوجها وكذلك الفنانة “ريهام حجاج”، أنه لا يصلح أن يشاهده الأطفال تحت سن ال 16 سنة.

وعندما تم إستضافة “نسرين زريق” في برنامج “the insider بالعربي”، والذي يعرض على قناة “دبي” قالت أن أولادهما يشاهدون كل مسلسلات والدهم الفنان “أيمن القيسوني” ولكن لا يشاهدون مسلسل “يوتيرن”.

ومن جهة أخرى فقد تحدث الفنان “أيمن القيسوني” عن دوره في مسلسل “يوتيرن” وعن الشخصية التي قام بأداءها، حيث قال أن شخصية “يوسف” أنه كان يحب زوجته وبالتالي كان رد فعله أثناء المسلسل قوي جدًا.

 وأكد أيمن القيسوني أن شخصية يوسف قد تمت خيانته من قِبل زوجته، حيث كانت بمثابة صدمة له، مشيرا إلى أن هذا الشك لم يكن بلا سبب، مرددا “صعبان عليا يوسف اللّٰه”.

وأوضح أيمن القيسوني عن رد فعل الجمهور عن دوره في مسلسل “يوتيرن”، حيث قال: ” ردود أفعال الجمهور على الشخصية.

 وتابع: “أنا إتشتمت.. يعني فيه شتايم بتيجي على الإنستجرام بتشتم يوسف، وفيه واحدة ست قامت بإيقافي في الشارع فضلت تهزق فيا وجوزها أتدخل بيقولها ده تمثيل.. وأمي أتدخلت وقالتلها هو مش كدة على الحقيقة”.

مسلسل يوتيرن :

الجدير بالذكر أن مسلسل “يوتيرن” شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم: “توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وأيمن القيسوني، وكريم قاسم، وعبير صبري، ومحمد كيلاني، ومحمود حجازي، وعبير منير، وصفاء الطوخي، هلا السعيد”، وآخرون من نجوم الفن، المسلسل من تأليف الكاتب “أيمن سلامة”، ومن إنتاج “جمال العدل”، ومن إخراج “سامح عبد العزيز”.
 



 

أيمن القيسوني زوجة الفنان “أيمن القيسوني نسرين زريق قناة دبي The Insider

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