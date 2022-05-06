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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات على 11 قيراطا من الأراضي الزراعية في قرى المحلة

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تصدي جميع أجهزة المحافظة بكل حزم وقوة تجاه مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد تحت إشراف اللواء وجدي الجرواني رئيس المدينة وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة.

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وأكد محافظ الغربية قيام الوحدة المحلية بالعامرية بإزالة كلية لشده خشبية وقواعد خرسانية على مساحة ١٨ سهم ، إزالة كلية لأساس بالبلوك على مساحة ١ قيراط و ١٣ سهم ، إزالة كلية لقواعد وسمل خرساني على مساحة ١ قيراط و ٥ سهم وإزالة كلية لسور بالبلوك والمونه على مساحة ١٣ سهم بحوض زراره.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لقرية دمرو بإزالة كلية لسمل خرساني لثلاث حالة على مساحة ( ١ قيراط و ١ سهم ، 22 سهم  و١ قيراط و ١ سهم)  بحوض القرش بقرية منشية طنباره، كما تم فك شده خشبية على مساحة ٢٠ سهم في قرية الشرقية بالوحدة المحلية لقرية البنوان وإزالة كلية وفك شده خشبية على مساحة ١٦.٥ سهم بالوحدة المحلية لقرية سامول.

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وفي الإطار ذاته تمت الإزالة الكلية لأعمدة بالبلوك وسور على مساحة  ١ قيراط و ١٢ سهم بحوض زراره بالوحدة المحلية محلة حسن والإزالة الكلية وفك شدات خشبية وردم قواعد على مساحة ١ قيراط و ٢ سهم بحوض البلد والرزقه بالوحدة المحلية لقرية الجابرية إلى جانب الإزالة الكلية لسور بالبلوك على مساحة ٤ سهم بحوض الجزيرة ثان في القيصرية التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على والإزالة الكلية وفك شده خشبية على مساحة ٨ سهم في قرية سندسيس بالوحدة المحلية المعتمدية.

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محافظ الغربية تعدي على الأراضى الزراعية الزراعة إزالة التعديات الرقعة الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية الدكتور طارق رحمي

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