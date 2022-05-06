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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بتذليل المعوقات التي تواجه مزارعي القمح

متابعة صوامع القمح
متابعة صوامع القمح بالاسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بدء موسم حصاد القمح وتوريده لصوامع المحافظة، علي مستوي كافة مدن ومراكز الإسماعيلية السبعة. 

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة متابعة حصاد القمح علي مدار الساعة، وتسهيل إجراءات توريد القمح من الفلاحين لصوامع تخزين القمح بالمحافظة.

وكلف " بشارة" ، اللواء هنري إبراهيم  معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، لزيارة صوامع القمح بمركز ومدينة أبو صوير، لمتابعة سير العمل داخل الصوامع ومتابعة مراحل التشوين  والتأكد من تيسير وتسهيل الإجراءات داخل الصوامع للفلاحين وتذليل كافة  العقبات والمعوقات.

كما كلفه بمتابعة اجتماع رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مع التجار والفلاحين بنطاق مدينة التل الكبير وتحديد أماكن توريد القمح المخصصة لهم وعدم توريد القمح خارج المحافظة .

من جانبه أكد اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، علي جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، وتنفيذ توجيهات المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود مشكلات تواجه المزارعين، وأهمية توحيد الجهود بين كافة الجهات المسئولة بتقديم الدعم وتيسير الإجراءات لسهولة توريد المحصول،  بالإضافة إلي لاستلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية عقب إنهاء عملية التوريد.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد أعلن في وقت سابق، عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، بنسب أعلى من الحد الأدنى (١٢ أردب للفدان) ، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

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