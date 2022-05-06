أحياء الإسكندرية تنتفض ضد أعمال البناء المخالف

نفذت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة وتكثيف حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف لفتح ودمج محلين بشارع محمد فريد، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ المعدات.

ونفذ الحي حملة بالتنسيق مع وحده التدخل السريع بالمحافظة، توجهت إلى عزبة الشركة، وتم خلالها فك شده بالدور الثاني علوي بالكامل. هذا وشن حملة أخرى تم خلالها إزالة شدة خشبية بجوار مدرسة الشيخ محمد الغزالى خورشيد الدور الثانى علوى وتم فكها بالكامل بتواجد.



وخلال المرور الميداني بالحي تلاحظ أعمال شده خشبية بمنطقة المراغى شارع الجامع وآخر شارع الرحمة رقم ٣ وعلى الفور نفذت حملة تم خلالها فك الشده الخشبية.

وشن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، حملة إزالة موسعة بمنطقة خورشيد القبلية الطريق الزراعي بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وخلالها تم إزالة مخالفات البناء على هيئة بناء اسوار والتحفظ على ٢ طن أسمنت وغيرها من الأدوات المستخدمة في البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما تم فحص البلاغ الوارد بشأن وجود بناء مخالف في عزبة الموظفين، حيث اتضح وجود شروع في بناء مخالف بالطابقين الرابع والخامس، وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تم حل الشدة الخشبية بالكامل وتخريب الأعمدة والتحفظ على كمية من الخشب.

وقاد محمد عبد الله رئيس حي العامرية أول، غرب الإسكندرية، حملة إزالة بناء مخالف فى المهد بمنطقة عبد القادر قبلى مصرف غرب النوبارية خلف مصنع أمعاء زهرة الياسمين عبارة عن سملات وأعمدة وسور محيط بقطعة أرض علي مساحة نحو ٥٠٠ متر. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة لإزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص بمحل بشارع أم السلطان بالورديان، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما نفذ الحي حملة لإزالة المخالفات تم فيها إزالة ٢ كشك خشب مخالف بدون ترخيص بشارع الطابية.