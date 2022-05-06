قرارات النيابة العامة بشأن مصرع أب وطفليه في حريق شقة بمدينة نصر

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق شقة سكنية بحى الواحة بمدينة نصر ، والذى نتج عنه مصرع أب وطفليه، وذلك لإجراء المعاينة ومناظرة جثث الضحايا.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالانتقال لكشف سبب الحريق واعداد تقرير مفصل بالحادث بعد المعاينة.

وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بمناظرة جثامين الضحايا لمعرفة هل هناك شبهة جنائية في وفاتهم من عدمه واعداد تقرير بذلك والتصريح بدفن جثث الضحايا.

وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان ملابسات الحريق.

وكان قد شهد حي الواحة بمدينة نصر واقعة مؤسفة عندما اشتعلت النيران في شقة بالطابق العاشر، فقام طفل بالهرب من النيران من شرفة المنزل وأثناء ذلك حاول الأب إنقاذه إلا أنهما سقطا من الطابق العاشر بعد أن اختل توازنهما بينما لقيت شقيقته مصرعها أيضا نتيجة اختناقها من الدخان الكثيف.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر وسقوط شخص وطفله.

علي الفور وجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن وقوات الإطفاء إلي مكان البلاغ وتم العثور علي جثة اب ٥٤ سنة و طفلة ٤ سنوات.

وفي أثناء القيام بعمليات الإطفاء تم العثور علي جثة طفلة ٥ سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف تم وضع الجثث الثلاثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيقات.

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