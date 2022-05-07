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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء أسواق مال لـ صدى البلد: توقعات باستقرار نسبي خلال تداولات البورصة الأسبوع المقبل.. وامتصاص الأثر السلبي لقرارات الفيدرالي الأمريكي

صدى البلد

سعيد الفقي يتوقع استقرارا نسبيا لأداء البورصة الأسبوع المقبل

 

محمد عطا: البورصة المصرية ستمتص الأثر السلبى لقرارات الفيدرالى إن حدث

 

استعرض صدى البلد، توقعات خبراء أسواق المال حول تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل.

وتوقع سعيد الفقي خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية الأسبوع المقبل حالة من الاستقرار النسبي وضخ سيولة أكثر اقتناصا للفرص الاستثمارية المتاحة حاليا من خلال وصول أسعار الأسهم الى مستويات سعرية جاذبة.

وأوضح الفقي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت على تراجعات جماعية لغالبية الأسهم حيث أغلق المؤشر ألرئيس عند مستوي 10679 نقطة نتيجة للضغوط البيعية بشكل عام.

وأضاف سعيد الفقي، أن السبب الرئيسي في تراجع اخر جلسات الأسبوع هو تراجع بنك ابو ظبي الاول عن قرار الاستحواذ علي حصة الأغلبية في هيرمس حيث انخفض السهم 20% ووصل الي اقصي نسبة انخفاض يوميا.

وأشار إلى أن سهم هيرمس يعد من الأسهم القيادية صاحبة وزن نسبي مرتفع في المؤشر الثلاثيني مضيفا: لدينا الان مستوي دعم  عند 10700 لم يتم تأكيد كسرها حتي الان وحتي مع تأكيد كسر هذا المستوي مع بداية الأسبوع فالدعم الرئيسي لدينا عند 10500 والذي نتوقع عدم كسره واستعادة التوازن بالقرب من هذه المناطق واقتناص فرصة انخفاض أسعار الأسهم ووصولها إلى هذه المستويات وإعادة تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق.

 

مؤشر الأسهم الصغيرة

 

وتابع: مازل المستهدف الأول خلال الفترة القادمة مستوي 11000 وتخطي هذا المستوي ينعكس إيجابيا على الأداء بشكل عام اما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لدية مستوي دعم هام عند 11774 وهوة القاع السابق الذي تحقق ومستوي مقاومة عند 1850 نقطة.

 

 

أما محمد عطا خبير أسواق المال فقال، إنه فى ظل الأزمة الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم عالميا لمستويات قياسية فإن أنظار العالم مؤخراً كانت تترقب قرارات الفيدرالى برفع أسعار الفائدة والحديث عن التوقعات بمعدلات الرفع للمرة الثانية هذا العام.


وكان أصدر الفيدرالى الأمريكي قراراته برفع أسعار الفائدة بحوالي ٥٠ نقطة أساس الأمر الذى كان متوقعا فى ظل الحديث مسبقاً عن نية الفيدرالى الأمريكى لتحريك الفائدة لعدة مرات هذا العام تقدر كل مرة منها بنحو ربع إلى نصف بالمائة.

 

وأوضح خبير أسواق المال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأسواق المالية العالمية كانت متوقعة هذا الرفع للفائدة وان نسبة الرفع جأءت متماشية مع التوقعات وطبقا لما أشار له الفيدرالى فى اجتماعه السابق.

 

وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية قال: من الطبيعي ان يحدث تأثير سلبى على الأسواق الناشئة وخاصة مع تحريك البنوك المركزية لمختلف الدول العربية لأسعار الفائدة عقب قرارات الفيدرالى ولكن التأثير لن يستمر طويلاً ولن يكون حاد وخاصة فى ظل  استعداد الأسواق المالية والمتعاملين بداخلها لهذه الاخبار والقرارات ومن المتوقع امتصاص التأثير السلبي لها.

 

وتابع :خاصة فى ظل جاذبية البورصة المصرية ولا سيما جودة الشركات المدرجة للاستثمار على الرغم من كونها أسواق ناشئة وأيضا في ظل التوجيهات والقرارات الرئاسية الأخيرة لدعم البورصة المصرية ووفرة الطروحات الجيدة ونتائج أعمال الشركات القوية.


ونصح عطا المتعاملين داخل البورصة المصرية حاليا بالشراء الانتقائى لأسهم الشركات ذات الأصول القوية ونتائج الأعمال الجيدة خلال فترات التصحيح مع الاحتفاظ بنسبة سيولة جيدة داخل المحافظ الاستثمارية، وفق ما قاله خبير أسواق المال.

 

مواصلة الأداء الإيجابي للبورصة
 

وتوقع عطا، أن تمتص البورصة المصرية الأثر السلبى لقرارات الفيدرالى إن حدث مع استئناف جلسات التداول الأسبوع المقبل وتعاود مواصلة الأداء الإيجابي التي قد أغلقت عليه بآخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الفطر.

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