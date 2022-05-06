بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض، عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.

وقال بايدن في البيان، إن الولايات المتحدة سترسل الأسلحة والمعدات التي وافق عليها الكونجرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية لأوكرانيا، حسب وكالة "فرانس برس".

وتابع "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيداً من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات"، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.

كما حذر بايدن من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعياً الكونجرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وأرسلت إدارة بايدن أسلحة إلى أوكرانيا بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وشملت هذه الأسلحة مدافع هاوتزر وأنظمة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر وسترات واقية.

وستكون الشحنة الجديدة من الأسلحة ضمن مبلغ 250 مليون دولار المتبقي لدى سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بأن يأمر بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالات طارئة.

واقترح بايدن الشهر الماضي مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لصالح أوكرانيا تشمل أكثر من 20 مليارا مساعدات عسكرية.