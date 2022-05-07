إطلالة جذابة لـ هيفاء وهبي عبر انستجرام

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء برفقة كلبها بإطلالة جذابة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وعلي جانب اخر أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أنها لا تعلم حتى الآن مصير فيلمها أشباح أوروبا من خوض السباق في أفلام العيد.

وقالت هيفاء وهبي لـ صدى البلد: "لا أعلم إذا كان سيتم طرح الفيلم من عدمه في موسم عيد الفطر، ولكن في الأغلب الفيلم لن يكون بدور العرض خلال العيد".

وأضافت هيفاء وهبي: "أتمني أن يعرض الفيلم في السينما، لأنه تم تأجيله أكثر من مرة".