عاجل
التهابات الأذن عند الأطفال .. تحدث عندما يصاب الصغير بنزلة برد .. الحمى وصعوبة النوم والطفح الجلدي أبرز الأعراض.. أصحاب الرضاعة الصناعية الأكثر مرضا تفاصيل| لو عايز تشتري سيارة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والفني بشمال سيناء مصر تستهدف رفع الناتج القومي لأكثر من 9 تريليونات جنية .. التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت تعرف على ضوابط ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

مباراة الأهلي ووفاق
مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم السبت في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا التى ستقام على ملعب استاد السلام.

 

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني بتشكيل على النحو التالي: 

 

محمد الشناوي في حراسة المرمي

 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن أشرف وعلي معلول

 

خط الوسط: حمدى فتحى واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر
 

خط الهجوم: محمد شريف أو بيرسي تاو

 

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن الشياطين الحمر سيواجه فريقا كبيرا اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو  فريق وفاق سطيف  الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.

 

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".

 

وواصل موسمياني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء  التحضير للمباريات .. نحترم المنافس  ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".

 

وشدد موسمياني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

 

وأوضح المدير الفني للأهلي، ان تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور وفي أحيان أخرى لا يكون له اي تأثير وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد مؤكدا ان تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونيخ في مباراته مع فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

 

واختتم موسمياني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم  فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و لديه خبرات، وادى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

 

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
 

الأهلى بيتسو موسيماني وفاق سطيف دوري ابطال افريقيا مباراة الأهلي ووفاق سطيف ملعب استاد السلام محمد الشناوي علي معلول أفشة أحمد عبدالقادر حمدي فتحي محمد شريف بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

موضوعات متعلقة

موسيماني: الأهلي يحترم وفاق سطيف.. وجاهز لمباراة الغد

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة وفاق سطيف في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف : فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين اليوم

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف الليلة

أميرة أديب: أتمنى العمل مع أحمد حلمي والمشاركة في الجزء الثاني من بيمبو

شريف يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

لوتس إميرا GT4 تستعرض قوتها داخل مسار هيثيل الشهير .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ