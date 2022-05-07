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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة بطل مسلسل Friends عن عمر يناهز 67 عاما

أبطال مسلسل Friends
أبطال مسلسل Friends

توفي الممثل الأمريكي مايك هاجرتي بطل مسلسل Friends فجأة ودون الكشف عن الأسباب وذلك في لوس أنجلوس وفق ما أعلنته أسرته.

مايك هاجرتي قدم شخصية السيد تريجر مالك مبنى مسلسل Friends الشهير الذي كان يشرف على كل إصلاحات شقة الأبطال المقيمين داخله ووقعت خلال الحلقات بينهم العديد من المواقف الكوميدية. 

أبطال مسلسل Friends

أعلنت الممثلة الكوميدية بريدجيت إيفرت الخبر في منشور لها عبر إنستجرام، تؤكد فيها على وفاة شريكها في المسلسل الكوميدي Somebody Somewhere.

ولد مايك هاجرتي في مايو 1954 في شيكاغو، وقدم أدوار صغيرة في أعمال كوميدية في مرحلة الثمانينات، وظهر أيضا في مسلسل Seinfeld.

جاء ذلك بعد أشهر قليلة من رحيل الممثل جيمس مايكل تايلر، الذي عرف بشخصية غانثر في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الشهير  Friends التي قدمها على مدار 10 مواسم. 

وأعلنت عائلة جيمس مايكل تايلر بأنه توفي في منزله بلوس أنجلوس، ووصفته بأنه كان صديقا محبا للجميع وهو ممثل وموسيقار ومن أكثر النشطاء في التوعية بمرض السرطان.

غاب عن حلقة لم الشمل لأبطال مسلسل Friends واحد من أهم وأبرز أبطالها وهو الممثل الأمريكي جيمس مايكل تايلر الذي لعب دور "غانثر" فتي المقهى الذي وقع في حب رايتشل جرين طوال حلقات العمل دون أن يكشف لها عن مشاعره ورغم ضآلة مساحة دوره إلا أنه كان أحد الشخصيات المحورية.

أبطال مسلسل Friends

كافح جيمس مايكل تايلر مع المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا الذي تسبب في إصابته بالشلل في الجزء السفلي من جسمه، ونتيجة تفاقم مرضه لم يتمكن من الانضمام لفريق النجوم الذين شاركوا في حلقة لم الشمل من مسلسله الأبرز Friends.

اجتمع أبطال مسلسل Friends مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على انتهاء المسلسل الأشهر في تاريخ التلفزيون الأمريكي، وظهروا جميعا بشخصياتهم الحقيقية على رأسهم النجوم الست جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، وديفيد شويمر.

وعاد الجميع  إلى استوديوهات ورانر براذرز للاحتفاء بأشهر سلسلة مسلسلات كوميدية اجتماعية في تاريخ الدراما الأمريكية، التي استمر عرضها بين عامي 1994 وحتى 2004، وتصوير حلقة لم الشمل. 

تحدث أبطال Friends  خلال الحلقة حول كواليس تصوير المسلسل والتحضير لشخصياتهم وتبادل الذكريات حول العمل الذي غير حياتهم.

Friends أبطال Friends مايك هاجرتي وفاة بطل Friends Arts Entertainment

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