تشيلسي يعلن بيع النادي لتحالف أمريكي نظير 4.25 مليار إسترليني

بعد تجميد ممتلكات مالكه الروسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي استحواذ تحالف تود بويلي رجل الأعمال الأمريكي بشكل رسمي على ملكية النادي بعد الاتفاق على كافة الشروط بين المديرين التنفيذيين للنادي الذين أداروا عملية التفاوض والتحالف الذي يقوده بويلي.

وكانت الحكومة البريطانية تحفظت على ممتلكات رجل الأعمال الروسي رومان أبراموافيتش، مالك نادي تشيلسي بما فيها النادي، وذلك على خلفية ارتباطه بعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكنوع من العقاب على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، فتم التحفظ على النادي، وعرضه للبيع تحت إشراف الحكومة، لتتقدم العديد من الجهات بعروض لشراء النادي قبل أن يفوز تحالف بويلي بالصفقة.



وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، يؤكد فيه أنه جرى الاتفاق على كافة الشروط الخاصة باستحواذ تحالف تود بويلي وكليرلياك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس على نادي تشيلسي.

وقال البيان: يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة من الملاك الجدد، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس، للاستحواذ على النادي.

وواصل البيان: من إجمالي الاستثمار البالغ 4.25 مليار جنيه إسترليني، سيجري تخصيص 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم في النادي، وسيجري إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100٪ لأسباب خيرية، كما أكد رومان أبراموفيتش، مالك النادي، وستكون موافقة حكومة المملكة المتحدة مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد.

استثمارات إضافية

واستكمل البيان: بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم الملاك الجدد المقترحون بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات إضافية لصالح النادي، والتي تشمل استثمارات في ستامفورد بريدج والأكاديمية والفريق النسائي والتمويل المستمر لمؤسسة تشيلسي.

واختتم البيان بالتأكيد أنه من المتوقع أن يكتمل عملية البيع في أواخر شهر مايو، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بعملية البيع.



يذكر ان صحيفة التليجراف أكدت في وقت سابق وجود عقبتان أمام رجل الأعمال الأمريكي الراغب في الاستحواذ على نادي تشيلسي، عقب توقيع العقود النهائية مع ممثلي أبراموفيتش، مالك النادي السابق.

وأوضحت الصحيفة أن العقود سيتم إرسالها إلى الحكومة البريطانية للتصديق عليها، بصفتها المسؤولة على عملية البيع بعد تجميد أصول أبراموفيتش، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص الملكية من رابطة الدوري الإنجليزي، وهي الخطوات الأهم التي تتم قبل 31 مايو الجاري.