انطلاق المؤتمر الأول للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها.. اليوم

ينطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول في مجال العلوم التطبيقية بجامعة بنها والذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية وذلك خلال الفترة من 7- 8 مايو الجارى ، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ان المؤتمر يأتى فى اطار حرص جامعة بنها على ربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة ودعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم الهام والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع ، ويأتي اهتمام الجامعة بالبحث العلمي باعتباره البعد الرابع للتنمية وأحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي.

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وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة تسعى لتأهيل الكوادر العلمية القادرة علي النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهو ما يتطلب إعداد باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية بما يحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتغيير نوعية وجودة الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش أربع محاور هي العلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية والعلوم الأساسية ويشارك فيه 80 بحث علمي في مختلف المحاور التي يتناولها المؤتمر وسيتم دعوة رجال الصناعة والمهتمين من المجتمع المدني بمحاور ومخرجات العلوم التطبيقية.

وأشار الجيزاوي إلى أن المؤتمر يهدف الى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ، مضيفا ان المؤتمر يأتي أيضا في إطار حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة علي دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات

وتابع انه سيتم علي هامش المؤتمر تنظيم معرض لبعض مخرجات البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية ، كما سيتم القاء محاضرة عن المتغيرات المناخية وأخرى تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وتحديات المستقبل ، كما يتناول المؤتمر أيضا القاء محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وكذلك البطاريات الحديثة في إنتاج الطاقة ، كما سيتم الإعلان عن احتضان الحاضنات التكنولوجية في الجامعة عن الأفكار الواعدة والمبتكرة والتي يمكن تمويلها تمهيدا لتأسيس عدد من الشركات الناشئة.

وأوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها ، منوها انه سيتم تخصيص جلسة خاصة لعرض بوسترات أعمال طلاب المرحلة الجامعية الأولى فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية.