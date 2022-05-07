عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر الأول للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها.. اليوم

جامعة بنها
جامعة بنها

ينطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول في مجال العلوم التطبيقية بجامعة بنها والذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية وذلك خلال الفترة من 7- 8 مايو  الجارى ، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أقرا أيضا:
رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لـ عيد الفطر
وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ان المؤتمر يأتى فى اطار حرص جامعة بنها على ربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة ودعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم الهام والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع ، ويأتي اهتمام الجامعة بالبحث العلمي باعتباره البعد الرابع للتنمية وأحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي.

دراسة بجامعة بنها عن نظام فعال للكشف المبكر عن كوفيد 19

وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة تسعى لتأهيل الكوادر العلمية القادرة علي النهوض بالمجتمع وتحقيق متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهو ما يتطلب إعداد باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية بما يحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتغيير نوعية وجودة الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته. 
من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش أربع محاور هي العلوم الزراعية  والبيطرية  والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية والعلوم الأساسية ويشارك فيه 80 بحث علمي في مختلف المحاور التي يتناولها المؤتمر وسيتم دعوة رجال الصناعة والمهتمين من المجتمع المدني بمحاور ومخرجات العلوم التطبيقية.
وأشار الجيزاوي إلى أن المؤتمر يهدف الى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ، مضيفا ان المؤتمر يأتي أيضا في إطار حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة علي دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات
وتابع انه سيتم علي هامش المؤتمر تنظيم معرض لبعض مخرجات البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية ، كما سيتم القاء محاضرة عن المتغيرات المناخية وأخرى تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وتحديات المستقبل ، كما يتناول المؤتمر أيضا القاء محاضرة عن حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وكذلك البطاريات الحديثة في إنتاج الطاقة ، كما سيتم الإعلان عن احتضان الحاضنات التكنولوجية في الجامعة عن الأفكار الواعدة والمبتكرة والتي يمكن تمويلها تمهيدا لتأسيس عدد من الشركات الناشئة.
وأوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها ، منوها انه سيتم تخصيص جلسة خاصة لعرض بوسترات أعمال طلاب المرحلة الجامعية الأولى فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية.

جامعة بنها البحوث العلمية الدراسات العليا والبحوث الدكتور ناصر الجيزاوى التنمية المستدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا .. انطلاق المؤتمر الأول للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لـ عيد الفطر

دراسة بجامعة بنها عن نظام فعال للكشف المبكر عن كوفيد 19

جامعة بنها تفوز بالمركز الثاني في منافسات كرة القدم بالدورة الرمضانية للجامعات

ترشيحاتنا

امتحانات أبنائنا في الخارج|إشادات بسهولة العربي وكفاءة المنصة الإلكترونية في دول مختلفة 

باشاك شهير ضد جالاتا سراي| صدام مصري بين تريزيجيه ومصطفى محمد في الدورى التركي

مصدر : لن يتم تعديل أسعار وحدات سكن ودار مصر وجنة في الطرح الجديد

العراق..وباء جديد ينتشر فى البلاد وتسجيل 8 وفيات و40 إصابة خلال أيام

من 7 صباحا لـ 11 مساء.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي يعرضك للحبس 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

فيديو

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ