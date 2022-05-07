أمريكا: الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية "يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين" الذي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار اسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية "لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية".

وأكدت بورتر "إننا (الإدارة الأمريكية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين" بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق انه من المقرر ان "يصادق وزير الجيش بيني جانتس الأسبوع المقبل على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".