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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الياباني: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشكل تهديدا للمجتمع الدولي

أرشيفية
أرشيفية

انتقد وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، اليوم السبت، عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

وقال كيشي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز" إن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أمر غير مقبول ويشكل تهديدا للمجتمع الدولي".

وأضاف كيشي أن "كوريا الشمالية قد تستكمل تحضيرات الاختبار النووي في وقت مبكر من هذا الشهر، وتتخذ مزيد من الإجراءات الاستفزازية".

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في بحر اليابان

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وكانت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في اتجاه البحر الشرقي يعتقد أنها صاروخ باليستي يطلق من الغواصات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، أن هناك تقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع "بونجي-ري" للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من مايو الجاري.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الخارجية جالينا بورتر في تصريحات صحفية "هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب".

 

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