أطعمة تسبب حموضة المعدة.. تعرف عليها

تعتبر الطريقة الأفضل لـ التخلص من حموضة المعدة هو مناقشة الأطباء حول الأطعمة التي تسبب بالفعل أعراض الارتجاع؛ حيث إنه ثبت أن بعض الأطعمة تسبب مشاكل لكثير من الناس، للتحكم في الأعراض ، يمكنك البدء بإلغاء الأطعمة التالية من نظامك الغذائي.



التخلص من حموضة المعدة

ويمكن لمنع الأطعمة المقلية والدهنية التي تسبب ارتخاء في العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يسمح لمزيد من حمض المعدة بالرجوع إلى المريء، وتعمل هذه الأطعمة أيضًا على تأخير إفراغ المعدة، لذا فهي تجنب تناولها الأفضل لـ التخلص من حموضة المعدة.



وإن تناول الأطعمة الغنية بالدهون يعرضك لخطر ارتجاع المرئ ، لذا فإن تقليل إجمالي كمية الدهون اليومية يمكن أن يساعدك في علاج والتخلص من حموضة المعدة ؛ حيث تحتوي الأطعمة التالية على نسبة عالية من الدهون، ومن أبرزها :

- البطاطس المقلية وحلقات البصل المقلية.

- منتجات الألبان كاملة الدسم ، مثل الزبدة والحليب كامل الدسم والجبن العادي والقشدة الحامضة.

التخلص من حموضة المعدة

- قطع لحم البقر أو لحم الضأن الدهنية أو المقلية

- الحلويات أو الوجبات الخفيفة ، مثل الآيس كريم ورقائق البطاطس.

- الصلصات الكريمية والمرق وصلصات السلطة الكريمية.

- الأطعمة الغنية بالدهون.