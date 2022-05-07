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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات أبنائنا في الخارج|إشادات بسهولة العربي وكفاءة المنصة الإلكترونية في دول مختلفة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجح عدد من الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج”، في أداء امتحان اللغة العربية اليوم، السبت، في أول أيام امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وذلك في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة. 

وتتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لحظة بلحظة تفاعل الطلاب في مختلف الدول مع الامتحان الإلكتروني، مؤكدة أن منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج” تعمل بكفاءة في معظم الدول منذ صباح اليوم. 

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امتحانات ابناؤنا في الخارج | التعليم : النتيجة لن تعلن بالدرجات

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امتحانات ابناؤنا في الخارج| الطلاب يؤدون اللغة العربية 9 صباحا

وقد رصد موقع “صدى البلد” حالة من الرضا عن سهولة الامتحان اليوم في بعض الدول، حيث نفى أولياء الأمور وجود أي شكاوى أثناء تعامل أبنائهم مع منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج” التابعة لوزارة التربية والتعليم.

فمن جانبها، قالت رحاب عيسوي، ولي أمر أحد الطلاب، إن ابنها في كوريا الجنوبية في الصف الثالث الإعدادي انتهى من أداء الامتحان، وأكد  أنه سهل جدا، مشددة على أن ابنها لم يواجه أي مشاكل في دخول منصة الامتحان.

وأوضحت ولية الأمر أن الامتحان كان عبارة عن ٢٠ سؤال اختيار من متعدد.

وقالت سحر حسن، ولي أمر  أحد الطلاب المصريين في ماليزيا، أن ابنها في الصف الثاني الإعدادي وأكد أن امتحان اللغة العربية اليوم سهل جدا وكان مكونا أيضا من ٢٠ سؤالا.

كما أكدت شيماء الجيزاوي أن الامتحان فتح بسهولة على المنصة الإلكترونية مع بنتها الدارسة بالصف الأول الإعدادي في السعودية.

وقال أسامة حمزة: “تم الامتحان الحمد لله لأولادي الدارسين بالصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي،  والأمور سهلة، ومنصة الامتحان ممتازة في الرياض”. 

وقال أحمد ماضي: “في السعودية الأمور تمام الحمد لله اختبرنا أونلاين، ومفيش أي مشكلة ظهرت، الامتحان سهل وفي مستوى الطالب العادي جدا”.

ويؤدي اليوم الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج” بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني د، أن جميع امتحانات “أبناؤنا في الخارج” بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت البلد الذي يقيم فيه الطالب، مشددة على الالتزام بالمواعيد والجداول المعلنة.

ضوابط امتحانات “أبناؤنا في الخارج”

  • تعقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2022 إلكترونياً من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج” التابعة لوزارة التربية والتعليم.
  • تعقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” بنظام “أسئلة اختيار من متعدد”.
  • فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات “أبناؤنا في الخارج”  (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة).
  • ستكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة إتمام  مرحلة التعليم الأساسي، وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر، يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري، فسوف تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

وتتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع  بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

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