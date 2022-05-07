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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يقتل زميله بسبب خلافات مالية بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (مزارع ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بأرضه الزراعية الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار نارى ، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وكذا العثور على دراجته النارية .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة(مزارع "يعمل لدى المجنى عليه"، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز) وذلك لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث قام بتجهيز سلاح نارى (فرد محلى) وقام بإستدراج المجنى عليه لمكان العثور تحت زعم شراء علف للماشية فحضر المجنى عليه بدراجته النارية وتركها وترجل رفقة المتهم وأثناء سيرهما قام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم وبداخله فارغ "طلقة من ذات العيار" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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