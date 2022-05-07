عقب وفاة 5 أطفال.. الولايات المتحدة تجري تحقيقا عاجلا في ظهور إلتهاب كبدي غامض

كشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، عن إجراء تحقيق شامل عقب ظهور 109 إصابة بإلتهاب الكبد لدى أطفال في البلاد، ما أسفر عن وفاة 5.

ورصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الإصابات في 25 ولاية، حيث كان متوسط الاطفال المصابين سنتين فقط.

وأوضح المدير المساعد المكلف شؤون الأمراض المعدية في مراكز "سي دي سي" جاي باتلر أن "التلقيح ضد كوفيد-19 ليس السبب" وراء هذه الإصابات، قائلا إنه يسعى من خلال هذا التصريح إلى قطع الطريق أمام شائعات متداولة عبر الإنترنت.

غير أن "سي دي سي" ترجح أن تكون الإصابات مرتبطة بنوع من الفيروسات الغدانية، وهي فيروسات شائعة لكن لم يُنسب لها سابقا التسبب بالتهاب الكبد لدى أطفال في صحة جيدة.