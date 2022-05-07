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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في المرحلة الثانوية فقط ..

وزير التعليم ينفي تعميم نظام الأوبن بوك في امتحانات جميع الصفوف الدراسية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات له عبر جروب "معا نستطيع:، أن فكرة الأوبن بوك مطبقة فقط في امتحانات المرحلة الثانوية وغير مطبقة في باقي الصفوف الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم هذا يأتي نظراً لطبيعة الاسئلة المستخدمة في امتحانات المرحلة الثانوية والتي تعتمد على قياس درجات الفهم.

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وعلى جانب آخر .. أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم حتى الان رصد اي شكوى من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أي محافظة في مصر .

حيث قال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن الاوضاع مستقرة ولا شكاوى من الامتحانات حتى الان ، كما لم يتم الابلاغ عن اي حالات تسريب للاسئلة في اي محافظة ولا اي حالات شغب في اللجان.

وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لصفوف النقل في المدارس الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، وفقا لـ جداول الامتحانات المعتمدة من جانب كل محافظ .

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، عن تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع جروب تعليمنا الجديد لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اليوم السبت .

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أن غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات تبدأ من صباح اليوم في تلقي شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات عبر  الارقام التالية : الرقم الاول  01065125739  والرقم الثاني 01065125916 لتلقي الشكاوى عبر تطبيق واتس آب.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  إلى أن مجلس الأمناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، يتعامل مع الشكاوى الواردة للعمل على حلها فور تلقيها.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن أمنياته بسير الامتحانات بصورة جيدة دون مشكلات ، وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية في الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدي لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الانتهاء من تجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان

ومن جانبها .. أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان ومتابعة الصيانه البسيطة والتأكد من سلامة الأنوار والأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة 

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