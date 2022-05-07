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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط 2120 آخرين بـ4000 قطعة سلاح في حملات خلال شهر

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات الأمنية.

أسفرت الجهود خلال شهر، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة، وضبط 2120 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، بنى سويف، القليوبية، الشرقية، السويس، المنيا، بورسعيد، المنوفية، دمياط ، الأقصر، سوهاج، جنوب سيناء، البحرالأحمر، قنا، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، أسوان، كفرالشيخ، الوادى الجديد»، بإجمالى مضبوطات 1221 قطعة سلاح ناري أبرزها «جرينوف، رشاش، 189 بندقية آلية، 40 مسدسا، 166 بندقية خرطوش، 824 فردا محليا»، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وتبين أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها «سلاح، قتل، مخدرات، سرقة».

ونجحت الحملات في ضبـط 3961 قطعة سلاح نارى، بحوزة 3257 متهمًا، أبرزهم «جرينوف، رشاش، 395 بندقية آلية، 504 بنادق «مششخنة وغير مششخنة»، 182 مسدسا، 2876 فردا محليا، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 478 خزينة»، وضبط 4995 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهم «بندقية غير مششخنة، 3 بنادق ضغط هواء، 5 فرد محلى، أجزاء وأدوات التصنيع».

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