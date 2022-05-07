صناعة النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية.. غدا

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب غدا بإجتماعها، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة).



كما تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص (المجلس الوطني للاعتماد، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية).



كما تناقش لجنة المشروعات الصغيرة غدا ، مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسماعيلية.



بينما تستكمل اللجنة مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة بنى سويف.