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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الجيش والشعب أفشلا مخططات الإخوان في السيطرة على الدولة

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن  جماعة الإخوان قائمة دائما على مبدأ الاستغلال، حيث تستغل أي موقف أو حدث للحشد ضد الدولة ومؤسساتها وتحاول جاهدة هز استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر اتضح على مدار السنوات الماضية وكان آخرها استغلالها القرارات الخاصة بالأوقاف في شحن المواطنين رغم أن هدفهم لم يكن مطلقا خدمة الدين، وإنما إحداث حالة من الضجيج التي ينجذبون إليها ويدعمونها.

وأضاف النائب عصام هلال، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الإخوان خلال ولايتهم سيطروا على مفاصل الدولة، دون أن يضعوا في الاعتبار المصلحة العليا للوطن، وبدلا من أن يعطوا الفرص لجميع القوى الوطنية، استأثروا بالحكم لخدمة مصالحهم، غير معنيين بمشاكل الوطن ولا المواطن، إلا أن الشعب ثار في وجههم.

وتابع الأمين العام المساعد لمستقبل وطن، أن مسلسل الاختيار كشف للجميع بوقائع مسجلة تلك الرغبة في السيطرة على جميع مؤسسات الدولة، إلا أن الإخوان لم يدركوا أن مصر دولة مؤسسات ولن يترك المخلصين لهذا الوطن أن تنهار تلك المؤسسات، مضيفاً: الجيش والشعب وقفا جنبا إلى جنب في 30  يونيو للإطاحة بذلك الحكم الاستبدادي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الفترة الماضية شهدت استنفار من قبل الجماعة لما يحدث لها بسبب حالة الرفض الشعبي الكبيرة التي يتعرضون لها، خاصة بعد أن فضحهم مسلسل الاختيار في الجزء الثالث.

الإخوان مجلس الشيوخ مستقبل وطن مسلسل الاختيار الجيش

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