فوائد البابونج للمعدة والجهاز الهضمي.. أبرزها علاج القولون العصبى

يعد البابونج من أكثر الأعشاب الطبية المفيدة لعلاج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي التى يعاني منها معظم الأشخاص.



وبالرغم من أن فوائد البابونج للمعدة والجهاز الهضمي مثبتة في عدد كبير من الأبحاث العلمية إلا أن معظم الاشخاص ما زال لا يعرف حجم فوائده.

ونعرض لكم في هذا التقرير أهم فوائد البابونج للمعدة والجهاز الهضمي وفقا لما جاء في موقع "food".

أهم فوائد البابونج

- علاج عسر الهضم مما يحسن التمثيل الغذائي.

- التخلص من الغثيان و القئ والدوخة.

- علاج الغازات وانتفاخات البطن.

- البابونج علاج قوى لفقدان الشهية.

- البابونج علاج فعال للإسهال.

- علاج اضطرابات الأمعاء خاصة القولون العصبي

