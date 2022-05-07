الأعلى للطرق الصوفية ينعى شهداء الوطن

نعى المجلس الأعلى الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي استشهاد ضابط و10 جنود عقب قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة .

وأكد أحمد قنديل المستشار الإعلامي لمشيخة الطرق الصوفية دعم جموع المصريين للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة لجهود مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره .

ودعا قنديل المجتمع المصري إلى التوحد والالتفاف حول هدف التصدي لمجابهة خطر تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة ودحر معاقل الإرهاب والأفكار الهدامة والأعمال الإجرامية التي تستهدف قوات الأمن والمواطنين الأبرياء.

وتابع المتحدث الرسمي للمشيخة قائلا إن "الإرهاب مصيره إلى زوال بإذن الله وسوف تتطهر مصر من تلك الجماعات الإرهابية والتي تخالف تعاليم الإسلام بقتل النفس والتي حرم الله قتلها وبالأخص جنودنا المسلحة التي تسهر على الدفاع عن حدودنا .

وتتقدم المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى بخالص العزاء لأسر الشهداء والمصريين عموما فى هذا الحادث الأليم .